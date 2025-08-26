Pratt & Whitney (RTX) obtient un contrat de 2,8 milliards de dollars pour les moteurs F135

Pratt & Whitney a obtenu un contrat de 2,8 milliards de dollars pour la production de moteurs F135, qui équipent les avions à réaction F-35 de Lockheed Martin, a déclaré la société mardi.