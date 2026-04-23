Pratt & Whitney investit 100 MUSD en Pologne pour accroître ses capacités de production
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 11:56
Pratt & Whitney annonce un investissement de 100 MUSD sur son site de Rzeszow, en Pologne, pour augmenter ses capacités de production et intégrer des technologies avancées.
Le projet prévoit la construction d'une nouvelle installation dédiée au traitement de pièces forgées isothermes, incluant traitement thermique, usinage sonique et opérations d'inspection.
Cette expansion s'inscrit dans un programme plus large, en complément d'un investissement de 200 MUSD annoncé récemment aux États-Unis, avec une mise en service prévue d'ici 2028.
"Cet investissement vise à augmenter la capacité de production et livrer davantage, plus rapidement tout en développant des capacités stratégiques pour les plateformes actuelles et futures", a expliqué Piotr Owsicki, directeur général local.
Valeurs associées
|180,850 USD
|NYSE
|-3,38%
A lire aussi
-
Succession de Bernard Arnault: "On reparlera de tout ça dans 7-8 ans", lance le PDG de LVMH devant les actionnaires
Le PDG du géant mondial du luxe LVMH Bernard Arnault, 77 ans, a répondu jeudi à l'interrogation d'un actionnaire au sujet de sa succession en rappelant qu'il avait été "renouvelé" l'année dernière à "99%" et en suggérant de reposer la question "dans sept-huit ans". ... Lire la suite
-
par Mike Stone et Aishwarya Jain Lockheed Martin a fait état jeudi d'une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, les coûts élevés liés aux contrats à prix fixe et les ralentissements de production sur certains programmes ayant davantage pesé qu'une vive ... Lire la suite
-
Le fils du chah d'Iran déchu, Reza Pahlavi, a affirmé jeudi que toute négociation avec les autorités religieuses à Téhéran relevait d'une "politique de conciliation" vouée à l'échec, disant espérer que de nouvelles manifestations finissent par renverser le régime. ... Lire la suite
-
JO 2028: Quatre millions de billets vendus pour les Jeux de Los Angeles lors de la première phase de billetterie
par Rory Carroll Les organisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ont annoncé jeudi avoir vendu plus de quatre millions de billets ce mois-ci lors de la première phase de la billetterie, signe précoce d'un engouement massif pour les Jeux d'été, plus ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer