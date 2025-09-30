Prada obtient l'approbation de la Commission européenne pour l'acquisition de Versace

Le logo de la maison de mode Versace
La Commission européenne a déclaré mardi qu'elle avait donné son feu vert à l'acquisition du groupe de mode Versace par la société italienne Prada.
En avril, Prada a conclu un accord de 1,38 milliard de dollars (1,18 milliard d'euros) pour racheter son concurrent plus petit Versace auprès de Capri Holdings.
La Commission européenne a déclaré que l'opération ne posait aucun problème de concurrence.
(Elisa Anzolin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer