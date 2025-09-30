information fournie par Reuters • 30/09/2025 à 15:09

Prada obtient l'approbation de la Commission européenne pour l'acquisition de Versace

Le logo de la maison de mode Versace

La Commission européenne a déclaré mardi qu'elle avait donné son feu vert à l'acquisition du groupe de mode Versace par la société italienne Prada.

En avril, Prada a conclu un accord de 1,38 milliard de dollars (1,18 milliard d'euros) pour racheter son concurrent plus petit Versace auprès de Capri Holdings.

La Commission européenne a déclaré que l'opération ne posait aucun problème de concurrence.

(Elisa Anzolin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)