Prabowo accuse MSCI de tenter d'intimider l'Indonésie après la chute des marchés

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(Ajoute des précisions et des citations tout au long du texte)

* MSCI prévient que les actions indonésiennes pourraient être rétrogradées au statut de marché autonome

* L'avertissement de la semaine dernière a déclenché une chute record du marché boursier indonésien sur deux jours

* Prabowo affirme que l'Indonésie ne se laissera pas intimider dans sa première réaction à l'avertissement de MSCI

* MSCI affirme que ses décisions suivent des méthodologies transparentes et fondées sur des règles

Le fournisseur mondial d’indices MSCI tentait d’« intimider » l’Indonésie, mais le pays ne cèdera pas à la peur, a déclaré mercredi le président Prabowo Subianto à son cabinet, adoptant un ton combatif dans sa première réaction publique à l’avertissement de la semaine dernière concernant la rétrogradation .

MSCI a intensifié la pression sur Jakarta en annonçant qu’il pourrait rétrograder les actions indonésiennes au statut de marché « autonome » , affirmant que le pays n’avait pas pris de mesures suffisantes pour lutter contre les pratiques de transactions coordonnées sur son marché boursier.

Cette annonce surprise a déclenché une chute boursière record sur deux jours , un déclassement menaçant de provoquer une fuite massive de capitaux et de couper cette économie du G20, évaluée à 1.500 milliards de dollars , des flux provenant des principaux indices des marchés émergents.

« Le MSCI… avait l’intention de nous intimider », a déclaré Prabowo lors d’une réunion de son cabinet diffusée sur la chaîne YouTube officielle du gouvernement.

« Je dis simplement au MSCI: la nation indonésienne ne craint personne et ne se laissera pas intimider », a-t-il poursuivi, ajoutant: « Nous avons la force, nous avons le courage, nous sommes prêts à faire des sacrifices et nous refusons de capituler. »

Dans une réponse envoyée par e-mail à une demande de commentaire, le MSCI a indiqué que ses décisions suivaient des méthodologies transparentes et fondées sur des règles.

« Le MSCI continuera à suivre l’évolution du marché indonésien et à dialoguer avec les acteurs du marché et les autorités », a-t-il précisé.

Prabowo, ancien commandant des forces spéciales, a souvent tenu des propos fortement nationalistes depuis son arrivée au pouvoir en 2024, laissant entendre que des puissances étrangères étaient déterminées à déstabiliser l’Indonésie, le plus grand pays à majorité musulmane au monde et une puissance mondiale dans le domaine des matières premières.

Dans son discours de mercredi, il a également fait référence à une ingérence extérieure en Indonésie, sans toutefois donner plus de détails.

D'autres personnalités politiques indonésiennes de premier plan ont également réagi vivement à l'avertissement de MSCI.

Mardi, l’ancien ministre indonésien du Commerce, M. Lutfi, a affirmé sur son compte Instagram que les fonds souverains singapouriens Temasek et GIC avaient exercé des pressions sur MSCI pour que celui-ci adresse cet avertissement à l’Indonésie.

Un responsable de Temasek a qualifié les propos de M. Lutfi de « manifestement faux », tandis que GIC a également rejeté cette accusation, a rapporté mercredi DealStreet Asia.

La semaine dernière, le ministre d’État chargé de l’Économie, Airlangga Hartarto, a également déclaré qu’il y avait « un gros point d’interrogation » quant à la raison pour laquelle MSCI n’avait pas évoqué cette éventuelle rétrogradation lors de réunions avec des responsables indonésiens à Bangkok quelques jours auparavant.

Hanif Dhakiri, du Parti du réveil national, qui siège à la commission parlementaire chargée des affaires financières, a exigé que la méthodologie de MSCI soit transparente, objective et appliquée de manière cohérente dans tous les pays.

« Nous ne devons pas être sur la défensive face aux critiques, mais nous ne devons pas non plus accepter des jugements sans en examiner le fondement et l’objectivité », a-t-il déclaré à Reuters.

Said Abdullah, député du parti d’opposition PDI-P, a déclaré dimanche que l’Indonésie devait prendre au sérieux les préoccupations de MSCI, mais a fait valoir que les jugements de cet indiceur ne devaient pas échapper à tout examen critique.

« Les dirigeants de MSCI ne sont pas des prophètes délivrant des révélations divines, à l’instar d’apôtres rédigeant des textes sacrés, qui peuvent prétendre détenir le monopole d’une vérité infaillible », a ajouté Said.