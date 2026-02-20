PPL prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 et revoit son plan de dépenses à la hausse

PPL Corp PPL.N a annoncé vendredi un bénéfice annuel inférieur aux attentes, mais a augmenté de 15 % son plan de dépenses d'investissement sur quatre ans, alors que l'entreprise se prépare à répondre à la demande croissante d'énergie des centres de données.

Les services publics américains ont ajouté des milliards de dollars à leurs budgets de dépenses en capital alors qu'ils font face à des conditions météorologiques extrêmes, tout en répondant à des demandes massives de nouvelles capacités électriques alimentées par des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie.

PPL a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 23 milliards de dollars de 2026 à 2029 en investissements en capital pour construire de nouvelles capacités de production et étendre les réseaux de transmission. Ce chiffre est à comparer avec son précédent budget d'investissement quadriennal de 20 milliards de dollars jusqu'en 2028.

Le service public prévoit 10 gigawatts de projets de centres de données dans le cadre d'accords de services énergétiques d'ici la fin du premier trimestre, a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

En janvier, la Maison Blanche a exhorté PJM Interconnection, le plus grand opérateur de réseau électrique des États-Unis, à organiser une vente aux enchères d'énergie d'urgence pour se protéger contre les pannes de courant en cas d'augmentation de la demande d'énergie. PPL estime que la vente aux enchères pourrait générer 6 à 7 gigawatts de nouvelle production d'électricité, selon elle.

Les actions de PPL ont augmenté de près de 2 % dans les échanges de l'après-midi.

Cependant, alors que les entreprises de services publics augmentent leurs dépenses en centrales électriques, câbles et autres infrastructures électriques pour répondre à la demande, les inquiétudes grandissent quant à l'augmentation des factures d'électricité des clients.

Le directeur général Vincent Sorgi a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que la coentreprise de la société avec Blackstone Infrastructure réduise les coûts de gros de l'électricité pour ses clients et construise de nouvelles ressources de production sur le marché PJM.

Vincent Sorgi a déclaré que la compagnie d'électricité s'efforcerait de faire en sorte que les factures d'électricité soient abordables.

La société basée à Allentown, en Pennsylvanie, a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté par action compris entre 1,90 $ et 1,98 $ en 2026, dont le point médian a manqué les estimations des analystes de 1,95 $, selon les données compilées par LSEG.