PPL Corp en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action de la société de services publics PPL Corp PPL.N progresse de 3,2 % à 31,17 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a dépassé les prévisions de bénéfice ajusté au troisième trimestre, grâce à une demande d'électricité en hausse

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 54 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 46 cents par action (données compilées par LSEG)

** PPL porte son plan d'investissement pour la période 2027-2030 à 25 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus que son précédent plan couvrant la période 2026-2029

** La société indique que ce plan permettra une croissance annuelle moyenne de la base tarifaire de 10 % entre 2026 et 2030

** PPL relève également son objectif de croissance annuel du bénéfice par action (BPA) à 7 % à 9 % jusqu’en 2030, contre une prévision antérieure de 6 % à 8 %

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 2,8 % depuis le début de l'année