 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PPL Corp en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 14:37

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action de la société de services publics PPL Corp PPL.N progresse de 3,2 % à 31,17 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a dépassé les prévisions de bénéfice ajusté au troisième trimestre, grâce à une demande d'électricité en hausse

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 54 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 46 cents par action (données compilées par LSEG)

** PPL porte son plan d'investissement pour la période 2027-2030 à 25 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus que son précédent plan couvrant la période 2026-2029

** La société indique que ce plan permettra une croissance annuelle moyenne de la base tarifaire de 10 % entre 2026 et 2030

** PPL relève également son objectif de croissance annuel du bénéfice par action (BPA) à 7 % à 9 % jusqu’en 2030, contre une prévision antérieure de 6 % à 8 %

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 2,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PPL
36,010 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 105,26 -1,22%
Pétrole Brent
97,81 -1,52%
SOITEC
96 +4,76%
2CRSI
16,6 +2,34%
BIOPHYTIS
0,0393 -2,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank