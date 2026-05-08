PPL constate une forte demande en centres de données et dépasse les prévisions grâce à la hausse des tarifs dans le Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation des paragraphes 1 et 2; ajout de commentaires issus de la visioconférence aux paragraphes 3 et 4) par Varun Sahay et Dharna Bafna

PPL Corp PPL.N a souligné vendredi la hausse de la demande en électricité des centres de données, citant un solide carnet de commandes et une croissance future de la charge, alors qu'elle a légèrement dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre, aidée par la hausse des tarifs de détail dans le Kentucky.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore s'accélérer à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent leur consommation d'électricité dans des centres de données en pleine expansion.

* Lors d'une conférence téléphonique post-résultats, les dirigeants ont déclaré que PPL avait des demandes en cours pour près de 12 gigawatts de demande liée aux centres de données.

* Ils prévoient environ 3,5 GW de nouvelle charge d'ici 2032, ajoutant que les projets de planification avancée ont augmenté de 12 % pour atteindre 28,3 GW.

* Pour le trimestre clos le 31 mars, PPL a affiché un bénéfice ajusté de 63 cents par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 62 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice trimestriel de son segment du Kentucky a augmenté de 16,7 % pour atteindre 35 cents par action.

* Le directeur général Vincent Sorgi a déclaré que PPL restait en bonne voie pour consacrer 5,1 milliards de dollars à des dépenses d'infrastructure en 2026, afin de moderniser ses réseaux électriques et gaziers et d'ajouter de nouvelles capacités de production dans le Kentucky, tout en maintenant un prix de l'électricité abordable.

* Les services publics américains font pression pour augmenter les tarifs de l'électricité afin de financer la modernisation des infrastructures, ce qui suscite des inquiétudes quant à une hausse des factures pour les consommateurs, alors que les réseaux électriques subissent une pression croissante en raison des conditions météorologiques extrêmes et de la demande croissante liée à l'électrification industrielle et à l'expansion des centres de données .

* PPL a conclu un accord en Pennsylvanie avec la plupart des parties intervenantes dans son dossier sur les tarifs de base. Les juges administratifs ont recommandé son approbation et une décision finale de la commission est attendue d'ici la fin du deuxième trimestre, les nouveaux tarifs devant entrer en vigueur le 1er juillet.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires d'exploitation de 2,77 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,66 milliards de dollars.