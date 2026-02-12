PPG Industries : Mizuho relève son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fournisseur mondial de peinture PPG Industries PPG.N gagnent 1,5 % à 133 $ avant le marché

** Le nouveau PT représente une hausse de ~7% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier considère que PPG est mieux positionné que le futur regroupement d'Akzo et d'Axalta en raison d'une activité aérospatiale plus forte, d'un meilleur mélange de produits décoratifs et architecturaux et d'une discipline en matière de coûts

** Le courtier relève le PT pour refléter une moyenne de multiples de pairs plus élevée

** La présence de PPG dans le secteur de l'aérospatiale est beaucoup plus large ", déclare le courtier en ce qui concerne la fusion prochaine d'Akzo et d'Axalta

** 12 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 14 à "conserver"; le PT médian est de 125 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, PPG a baissé de 14,2%