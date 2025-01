Poxel: succès des ventes de Twymeeg au Japon information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Poxel bondit de 13% après l'annonce par la société biopharmaceutique que les ventes nettes de Twymeeg au Japon ont atteint cinq milliards de yens (30,6 millions d'euros) au cours de l'exercice fiscal 2024 de Sumitomo Pharma.



Ce succès rend Poxel éligible à des redevances égales à 10% de la totalité des ventes nettes de ce produit réalisée au Japon au cours de l'exercice 2024 de Sumitomo Pharma et à un paiement unique basé sur les ventes de 500 millions de yens (3,1 millions d'euros).



'Selon l'accord signé entre Poxel et OrbiMed en septembre 2024, ces fonds seront affectés au remboursement des obligations émises au bénéfice d'OrbiMed', précise le DG Thomas Kuhn, qui attend aussi des 'redevances nettes positives croissantes au-delà de 2024'.





Valeurs associées POXEL 0,24 EUR Euronext Paris +15,09%