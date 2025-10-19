 Aller au contenu principal
Suspension de la réforme des retraites: "l'engagement sera tenu", assure Roland Lescure
information fournie par AFP 19/10/2025 à 18:42

Le ministre de l'Économie Roland Lescure après le conseil des ministres à l'Élysée le 14 octobre ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La promesse de suspension de la réforme des retraites faite par le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale sera "respectée", a assuré dimanche aux Echos le ministre de l'Economie Roland Lescure.

"J'entends la méfiance et les inquiétudes qui s'expriment. Mais je le dis avec toute la gravité du moment : faites-nous confiance, l'engagement sera tenu", a indiqué Roland Lescure au quotidien économique.

Membre du gouvernement d'Elisabeth Borne lorsque la réforme des retraites a été adopté, et lui-même favorable au texte à l'époque, Roland Lescure affirme aux Echos comprendre ses "collègues parlementaires de la majorité qui y tiennent". Mais, ajoute-t-il, la suspension est "le prix du compromis".

Au coeur des négociations ayant permis à Sébastien Lecornu de se maintenir, la suspension de la réforme des retraites doit encore être mise en oeuvre.

Le gouvernement a fait le choix de l'inscrire dans un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale, mais certains craignent que cette voie lui permette de ne pas acter la suspension en cas d'enlisement des débats et de recours à des ordonnances pour faire passer le budget.

Pour cette raison, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont chacun demandé samedi au gouvernement d'inscrire la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la Sécu avant son examen.

Dans un message sur X, la patronne du groupe RN à l'Assemblée a demandé au Premier ministre "une lettre rectificative" sur son projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) "pour garantir la viabilité juridique d'une suspension de la réforme des retraites", avant l'examen en commission à l'Assemblée le 23 octobre.

A l'instar de Marine Le Pen, le chef de file de LFI a relayé samedi un message sur X du constitutionnaliste Benjamin Morel en ce sens.

Ce dernier estime que le gouvernement devrait modifier son texte initial, pour sécuriser la suspension annoncée de la réforme des retraites en cas de recours aux ordonnances.

Budget France
Réforme des retraites
