Poxel publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2025



• Quasi doublement du chiffre d’affaires (+88%) et réduction de la perte nette à 2,6 millions d’euros au 1er semestre 2025

• Changement de gouvernance intervenu le 1er août 2025 à la suite du dépôt de la déclaration de cessation de paiement et de la requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal des Activités Economiques de Lyon

• Ouverture de la procédure de redressement judiciaire décidée à l’issue de l’audience du 5 août 2025, avec une période d’observation de six mois courant jusqu’au 5 février 2026

• Le plan de redressement de Poxel, désormais finalisé, est soumis à la décision du Tribunal des Activités Economiques de Lyon qui devrait intervenir début 2026

• Les Commissaires aux comptes devraient émettre une impossibilité de conclure sur les comptes consolidés semestriels résumés 2025 de Poxel, compte tenu de l’incertitude significative susceptible de remettre en cause la continuité d’exploitation qui résulte de la procédure de redressement judiciaire susmentionnée – leur rapport sera émis et publié ultérieurement sur le site de Poxel

• Pour rappel, les actionnaires seront réunis en assemblée générale annuelle ce jeudi 11 décembre 2025