Poxel publie sa trésorerie et son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023 et dresse un bilan de ses activités

LYON, France, le 15 février 2024 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, publie aujourd'hui sa position de trésorerie, son chiffre d'affaires et dresse un bilan de ses activités, pour les douze mois clos le 31 décembre 2023.



Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, déclare : « Nous restons concentrés et continuons à déployer tous nos efforts afin de sécuriser des options de financement, tout en priorisant les solutions non-dilutives et les partenariats. Plus particulièrement, notre travail constant et la solide performance commerciale de TWYMEEG® au Japon ont abouti à des discussions avancées et exclusives avec un investisseur de premier plan pour monétiser les redevances issues des ventes de TWYMEEG® au Japon. Nous avons également progressé dans les discussions – dont certaines exclusives – avec des partenaires potentiels pour chacun de nos trois produits propriétaires. Notre objectif demeure la finalisation d'une ou plusieurs de ces options de financement et/ou partenariats d’ici la fin du premier trimestre 2024 afin d'ouvrir dès que possible le prochain chapitre de Poxel dans les maladies métaboliques rares. »



