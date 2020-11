Poxel présente des résultats de l'étude de phase Ib pour le PXL065 et de nouvelles données précliniques pour le PXL770 lors du congrès The Liver Meeting® de l'AASLD

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 16 novembre 2020 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la présentation de données cliniques pour le PXL065 issues de son étude de phase Ib, mettant en évidence un profil pharmacocinétique proportionnel à la dose, avec un rapport sensiblement modifié entre les stéréoisomères R et S corroborant les résultats précliniques et de phase Ia. Par ailleurs, plusieurs études précliniques étayant l'efficacité du PXL770 dans la NASH et dans d'autres maladies métaboliques ont été présentées. Ces données étaient mises en évidence dans quatre e-posters à l'occasion du congrès The Liver Meeting® Digital Experience 2020, qui s'est tenu virtuellement du 13 au 16 novembre 2020, en association avec l'AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases). Les e-posters sont disponibles sur le site web de Poxel en utilisant le lien suivant : https://www.poxelpharma.com/enus/product-pipeline/posters.