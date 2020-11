Poxel organise un événement investisseur virtuel sur la NASH avec des experts de premier plan le 14 décembre 2020

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



o Des leaders d'opinion spécialistes de la NASH et la direction de Poxel présenteront les deux programmes de phase II de la Société dans la NASH, le PXL770, un activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), et le PXL065, le stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium

o Des résultats détaillés de l'étude de phase IIa STAMP-NAFLD sur le PXL770 seront présentés, y compris une nouvelle analyse de la sous-population de patients diabétiques de type 2, ainsi que le plan de phase IIb

o L'état d'avancement du programme de phase II DESTINY 1 sur le PXL065 sera également présenté



LYON, France, le 30 novembre 2020 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui qu'elle organisera un événement investisseur virtuel sur la NASH le lundi 14 décembre 2020 de 14h30 à 16h00 CET (8h30 à 10h00 EST).