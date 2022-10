Poxel obtient la désignation de médicament orphelin (ODD) de la Food and Drug Administration (FDA) pour le PXL770 dans le traitement de la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD)

• Des études précliniques ont démontré le potentiel du PXL770 pour un développement de Phase II dans le traitement de l’ADPKD

• Les données d'efficacité issues d’études précliniques confirment l’intérêt de l'orientation stratégique du PXL770 dans les maladies métaboliques rares



LYON, France, le 3 octobre 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin (ODD) au PXL770 pour le traitement des patients atteints de polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD). Le PXL770 est un nouvel activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), prêt à entrer en développement de Phase II pour le traitement de l’ADPKD, sous réserve de financements supplémentaires.



