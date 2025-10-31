 Aller au contenu principal
POXEL : Nomination de Yves Decadt en tant que membre du Conseil d’administration de Poxel
information fournie par Boursorama CP 31/10/2025 à 18:30

LYON, France, le 31 octobre 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui la nomination de Yves Decadt en tant que membre du Conseil d’administration.

Dans le prolongement du changement de gouvernance intervenu le 31 juillet dernier, cette nomination vient renforcer la structuration stratégique et commerciale de Poxel. Celle-ci sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale de la Société.

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.

Valeurs associées

POXEL
0,3100 EUR Euronext Paris -2,52%

1 commentaire

  • 19:20

    Tiens une pointure !!

