POXEL : Nomination de Yves Decadt en tant que membre du Conseil d’administration de Poxel

LYON, France, le 31 octobre 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui la nomination de Yves Decadt en tant que membre du Conseil d’administration.



Dans le prolongement du changement de gouvernance intervenu le 31 juillet dernier, cette nomination vient renforcer la structuration stratégique et commerciale de Poxel. Celle-ci sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale de la Société.



