Poxel: net repli, Sumitomo revoit ses ambitions à la baisse information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 12:32









(CercleFinance.com) - Poxel chute de plus de 3% vendredi à la Bourse de Paris après que son partenaire japonais Sumitomo Pharma a annoncé avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes sur Twymeeg, leur traitement du diabète de type 2.



Pour son exercice fiscal 2024, qui se terminera fin mars, Sumitomo dit ne plus prévoir que des ventes nettes de 7,9 milliards de yens au Japon (soit autour de 48 millions d'euros), contre 11,3 milliards de yens (69 millions d'euros) précédemment.



Poxel souligne que ce chiffre représenterait tout de même une croissance de 72% par rapport aux ventes de l'exercice précédent.



Pour mémoire, la société biopharmaceutique est éligible à des redevances égales à 10% de la totalité des ventes nettes annuelles de Twymeeg et à un paiement unique de 500 millions de yens (3,1 millions d'euros).



Au-delà de 2024, Poxel s'attend à recevoir des redevances croissantes à deux chiffres ainsi que des paiements supplémentaires basés sur l'atteinte de seuils de ventes contractuels.



L'entreprise prévoit de publier sa trésorerie et son chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2024 le 19 février prochain.





Valeurs associées POXEL 0,28 EUR Euronext Paris -4,41%