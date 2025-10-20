 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 185,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Poxel - Mise à disposition d’un premier document en réponse aux questions reçues de la part des actionnaires
information fournie par Boursorama CP 20/10/2025 à 17:45

POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516) informe qu’un premier document en réponses aux questions reçues de la part des actionnaires est disponible sur le site Internet de la Société, dans la section « Investisseurs », « Info des actionnaires », « Documentation ».

Ce premier document reprend les principales thématiques soulevées par les actionnaires au cours des derniers mois, concernant notamment :
• la stratégie des partenariats établis par le passé,
• les relations actuelles de Poxel avec Merck Serono,
• le partenariat commercial avec Sumitomo pour TWYMEEG® au Japon, et
• les droits relatifs à Roivant.

La publication de ce document s’inscrit dans la volonté de la nouvelle gouvernance de renforcer la communication avec l’ensemble de ses actionnaires et d’instaurer avec eux un dialogue constructif.

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.

Valeurs associées

POXEL
0,3205 EUR Euronext Paris -13,38%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank