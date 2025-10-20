Poxel - Mise à disposition d’un premier document en réponse aux questions reçues de la part des actionnaires

POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516) informe qu’un premier document en réponses aux questions reçues de la part des actionnaires est disponible sur le site Internet de la Société, dans la section « Investisseurs », « Info des actionnaires », « Documentation ».



Ce premier document reprend les principales thématiques soulevées par les actionnaires au cours des derniers mois, concernant notamment :

• la stratégie des partenariats établis par le passé,

• les relations actuelles de Poxel avec Merck Serono,

• le partenariat commercial avec Sumitomo pour TWYMEEG® au Japon, et

• les droits relatifs à Roivant.



La publication de ce document s’inscrit dans la volonté de la nouvelle gouvernance de renforcer la communication avec l’ensemble de ses actionnaires et d’instaurer avec eux un dialogue constructif.



