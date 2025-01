Poxel : les ventes nettes de Twymeeg au Japon ont atteint 5 milliards de yens

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nous sommes particulièrement fiers que notre produit ait atteint ce seuil de ventes contractuel au Japon, ouvrant la voie pour Poxel à des redevances positives nettes des redevances dues à Merck Serono et à un paiement basé sur les ventes de la part de notre partenaire Sumitomo Pharma", a déclaré Thomas Kuhn, directeur général de Poxel.

(AOF) - Poxel annonce que les ventes nettes de Twymeeg au Japon ont atteint 5 milliards de yens (30,6 millions d’euros) au cours de l’exercice fiscal 2024 de Sumitomo Pharma, rendant Poxel éligible à des redevances nettes positives sur les ventes nettes du produit et à un paiement basé sur les ventes de 500 millions de yens.

