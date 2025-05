Poxel: les performances de Twymeeg éclipsent la trésorerie information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - Poxel a fait état mardi d'un chiffre d'affaires plus que doublé au titre de son premier trimestre, une performance qui faisait plus qu'éclipser les inquiétudes entourant l'horizon de trésorerie de la société biopharmaceutique.



L'entreprise lyonnaise a publié ce matin un chiffre d'affaires consolidé de 1,066 million d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, soit une croissance de 137% par rapport au chiffre d'affaires enregistré au premier trimestre 2024 (449.000 euros).



Poxel précise que le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre reflète principalement les redevances reversées par Sumitomo Pharma, qui représentent 10% des ventes nettes de l'antidiabétique Twymeeg réalisées au Japon.



Sur l'exercice fiscal 2024/2025 de Sumitomo, clos fin mars, les ventes brutes consolidées de Twymeeg au Japon ont ainsi atteint 7,6 milliards de yens (47,2 millions d'euros), un chiffre en ligne avec les dernières prévisions du laboratoire japonais.



Pour son exercice 2025/2026, Sumitomo Pharma dit prévoir des ventes brutes de 11,2 milliards de yens (69,4 millions d'euros) pour Twymeeg, soit une augmentation de 47% d'une année sur l'autre.



Ces perspectives favorables faisaient plus que compenser les incertitudes entourant les perspectives financières toujours 'très contraintes' de Poxel, dont l'horizon de trésorerie se limite à ce jour à juin 2025.



Dans ce contexte, la société dit mener des discussions avec ses créanciers afin d'assurer la continuité de l'exploitation, ainsi qu'avec des partenaires potentiels avec l'objectif de développer son portefeuille de produits.



L'optimisme semblait l'emporter aujourd'hui puisque le titre Poxel grimpait de plus de 13% mardi, signant l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris.





Valeurs associées POXEL 0,4060 EUR Euronext Paris +15,18%