Poxel: le titre monte, un nouveau brevet obtenu au Japon information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - Poxel s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris après avoir annoncé l'obtention d'un nouveau brevet au Japon chez les patients diabétiques de type 2 atteints d'insuffisance rénale.



La société biopharmaceutique indique que l'Office des brevets du Japon lui a accordé un nouveau brevet couvrant l'utilisation de Twymeeg (imeglimine), son principal médicament, chez les patients diabétiques de type 2 atteints d'une insuffisance rénale modérée à sévère jusqu'en 2039.



Dans un communiqué, l'entreprise lyonnaise souligne que ce nouveau brevet renforce son portefeuille au Japon, après avoir déjà obtenu le même brevet en Chine, le deuxième marché mondial du diabète de type 2.



De son point de vue, ces développements renforcent les discussions en cours visant à développer la commercialisation de l'imeglimine au-delà du marché japonais.



A la Bourse de Paris, l'action Poxel s'adjugeait plus de 7% lundi après-midi dans le sillage de ces annonces.



Dans une note de réaction, les analystes d'AllInvest Securities n'en rappellent pas moins que la situation financière de la société reste 'compliquée'.



'Lors de sa dernière communication relative à ses disponibilités, sa visibilité financière n'allait pas au-delà de fin mars 2025, et des discussions avaient été engagées avec ses créanciers pour identifier des solutions', rappelle la société de Bourse.



'Sa volonté de communiquer sur les aspects opérationnels semblent avoir pour objectif de rassurer sur la pérennité de ses activités, mais en l'absence de solutions de refinancement, l'activité de la société pourrait être mise en difficulté très rapidement', explique AllInvest.





Valeurs associées POXEL 0,2670 EUR Euronext Paris +10,33%