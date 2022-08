POXEL dresse un bilan de ses activités et publie sa trésorerie et son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, publie aujourd’hui sa trésorerie et son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022.



Prochain communiqué financier : Résultats du premier semestre 2022, le 21 septembre 2022.