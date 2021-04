Poxel dresse un bilan de ses activités et publie sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 21 avril 2021 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), présente aujourd'hui un bilan de ses activités et publie sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires du premier trimestre clos au 31 mars 2021.