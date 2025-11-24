Poxel détaille ses axes stratégiques pour sortir de la procédure de redressement judiciaire

(AOF) - Poxel a fait le point sur son projet de plan de redressement et a annoncé disposer d’une nouvelle équipe de direction et d’un conseil d’administration expérimenté en biotech afin de sortir de la procédure de redressement judiciaire. L’objectif pour la société est d’établir de nouveaux partenariats pour commercialiser Imeglimine en Asie, avec priorité à la Chine et les pays ne nécessitant pas de nouvelles études cliniques. L’autre axe est la valorisation du PXL770 dans la maladie polykystique rénale autosomique dominante et celle du PXL065 dans la cardiomyopathie hypertrophique.

En outre, un ajustement des effectifs est possible, de même que la possibilité de faire appel à des ressources externalisées. Parallèlement, le transfert de la cotation sur Euronext Growth a déjà permis de diminuer les charges.

