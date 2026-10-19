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Poxel augmente de moitié son CA au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 08:10

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Poxel annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 51%, à 1 951 000 EUR, au titre du 3e trimestre 2026, dont 322 000 EUR d'ajustement rétroactif des redevances du 2e trimestre 2026. La société biopharmaceutique fait également état d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie totalisant 388 000 EUR à fin septembre.

Les ventes nettes de TWYMEEG (Imeglimine) au Japon pour le 3e trimestre 2026 ont atteint 2,9 MdsJPY (16,3 MEUR), en croissance de 29% en comparaison annuelle, portant leur cumul pour les neuf premiers mois de 2026 à 8,1 MdsJPY (44,5 MEUR), en hausse de 32%.

Pour rappel, TWYMEEG, le premier produit de Poxel à cibler le dysfonctionnement mitochondrial, est commercialisé pour le traitement du diabète de type 2 au Japon par Sumitomo Pharma et Poxel s'attend à recevoir des redevances et des paiements basés sur les ventes.

Les ventes nettes de TWYMEEG ont franchi le seuil contractuel de 5 MdsJPY au 1er semestre de l'exercice 2026 de Sumitomo Pharma : le taux de redevances perçu par Poxel passe de 8% à 10% sur l'ensemble des ventes nettes de l'exercice, avec effet rétroactif.

Sumitomo Pharma anticipe que les ventes nettes de TWYMEEG franchiront le seuil de 10 MdsJPY sur son exercice 2026. Lorsque ce palier sera atteint, Poxel recevra un bonus contractuel de 1 MdJPY (5,6 MEUR) et le taux de redevances passera de 10% à 12%.

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