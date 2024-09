Poxel annonce un accord avec OrbiMed pour monétiser une partie des redevances issues des ventes de TWYMEEG® à hauteur de 50 millions de dollars

LYON, France, le 30 septembre 2024 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de financement non dilutif avec OrbiMed, pour un montant de 50 millions de dollars afin de monétiser une partie des futures redevances et des paiements basés sur les ventes de TWYMEEG® réalisées par Sumitomo Pharma au Japon. Poxel a l'intention d'utiliser le produit de la transaction pour poursuivre ses activités dans le domaine des maladies rares, réduire l’endettement de la Société vis-à-vis d’IPF Partners et des banques dans le cadre de son Prêt Garanti par l’État et financer les besoins généraux de la Société. TWYMEEG® est le premier produit d’une nouvelle classe chimique de Poxel, commercialisé pour le traitement du diabète de type 2 au Japon.



