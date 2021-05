Poxel annonce sa participation prochaine à des conférences investisseurs virtuelles

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



Lyon, France, 19 mai 2021 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), a annoncé aujourd'hui sa participation à plusieurs conférences investisseurs en juin 2021. Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, présentera la Société et les membres de l'équipe de direction seront disponibles pour des réunions virtuelles individuelles.



Conférence Jefferies Global Healthcare

Date : Du 1er au 4 juin 2021

Présentation de Poxel le mardi 1er juin, de 11 heures à 11 heures 25 ET.



Conférence JMP Securities

Date : les 16 et 17 juin 2021

Présentation de Poxel le jeudi 17 juin, de 10 heures 30 à 10 heures 55 ET.



Conférence Raymond James sur les innovations en santé humaine

Date : Du 16 au 18 juin 2021

Présentation de Poxel le mardi 22 juin, de 8 heures 40 à 9 heures 10 ET.