Poxel annonce sa participation au congrès The Mitochondria-Targeted Drug Development Summit

Lyon, France, le 29 avril 2021 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui sa participation au congrès The Mitochondria-Targeted Drug Development Summit (27-29 avril).



Le 29 avril, Sophie Bozec, Vice-Président Senior, Pharmacologie & Communication Scientifique, et Cofondatrice de Poxel, fera une présentation sur le thème de la « Dysfonction Mitochondriale dans les Maladies Métaboliques » au sein de la session intitulée « Molécules au stade clinique ciblant les mécanismes mitochondriaux ». La présentation mettra en évidence l'intérêt scientifique de l'approche de Poxel et son expertise dans les mécanismes qui modulent l'homéostasie énergétique cellulaire en ciblant la dysfonction mitochondriale.