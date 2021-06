Poxel annonce sa participation à la conférence de l'EASLTM (European Association for the Study of the Liver) et présentera des résultats pour le PXL770

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



Lyon, France, le 21 juin 2021 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), a annoncé aujourd'hui sa participation à la conférence de l'EASLTM (European Association for the Study of the Liver), qui se tiendra en virtuel du 23 au 26 juin 2021.



Poxel présentera :



o « Preuve de concept clinique chez les patients atteints d'une stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) avec le PXL770, un nouvel activateur direct de l'AMP-Kinase, premier de sa classe - STAMP-NAFLD Phase 2a » [Abstract #427 : communication orale présentée par Pr. Kenneth Cusi; le 25 juin lors de la session « NAFLD : Thérapie »].



o « Validation de la cible et marqueurs d'efficacité du PXL770, un nouvel activateur direct d'AMP-Kinase, dans un essai de 4 semaines chez des patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) » [Poster; Abstract #159] Vlad Ratziu, et al.





L'EASLTM (European Association for the Study of the Liver) est une association médicale dédiée à la poursuite de l'excellence dans la recherche sur le foie, à la pratique clinique des troubles du foie et à la formation de tous ceux qui s'intéressent à l'hépatologie.

Pour en savoir davantage sur l'événement : https://easl.eu/easl/