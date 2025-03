Poxel annonce les résultats positifs d’une étude préclinique pour le PXL065, stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, dans la cardiomyopathie hypertrophique

• La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est la maladie cardiaque d’origine génétique la plus courante chez l’Homme, pouvant entraîner de graves complications, telles que l’insuffisance cardiaque et la mort subite



• L’étude préclinique a été financée grâce à une subvention du DZHK, et réalisée au Centre Allemand TUM de Cardiologie, à Munich, dans le cadre d’une collaboration de recherche entre Poxel et le Centre Allemand TUM de Cardiologie



• Le PXL065 a démontré des avantages significatifs dans un modèle de souris atteint de CMH, en prévenant le remodelage pathologique du myocarde, et en réduisant l'hypertrophie et la fibrose cardiaque



• Les premiers résultats issus de ce modèle murin soutiennent le développement clinique du PXL065 en tant que traitement potentiel de la CMH symptomatique et asymptomatique



LYON, France, le 20 mars 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui les premiers résultats positifs d’une étude préclinique issus d’un modèle murin pour le PXL065 dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique.