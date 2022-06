Poxel annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 21 juin 2022

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



• L’ensemble des résolutions proposées à l’Assemblée ont été adoptées.



Lyon, France, le 22 juin 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce avoir tenu son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 21 juin 2022, au Collège Hôtel, 5 Place Saint-Paul, 69005 LYON, sous la présidence de Monsieur Pierre Legault, Président du Conseil d’administration.