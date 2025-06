Poxel annonce le report de son Assemblée Générale annuelle et fait le point sur sa situation

LYON, France, le 30 juin 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui le report de son Assemblée Général annuelle 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fait le point sur sa situation.



Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Président du Tribunal des Activités Economiques de Lyon a fait droit à la demande de report de la Société en prorogeant le délai de tenue de l’Assemblée Générale annuelle 2025 de Poxel jusqu’au 31 décembre 2025, au plus tard.



Initialement prévue le 26 juin 2025, l’Assemblée Générale annuelle a été repoussée par la Société à une date ultérieure compte tenu du décalage de l’arrêté de ses comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024.



