Poxel annonce la publication de l'avis de réunion de son Assemblée Générale qui se tiendra le 23 juin 2021

Lyon, France, le 19 mai 2021 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la publication de l'avis de réunion de son Assemblée Générale annuelle, qui se déroulera en séance virtuelle à huis clos le 23 juin 2021 à 13h00 (heure de Paris).



Une diffusion en direct de la réunion sera disponible sans possibilité d'interaction. Les actionnaires pourront assister à l'Assemblée Générale en s'identifiant le 23 juin 2021 à 13h00 sur le portail suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n3dJm667StmhBsqiG380RA

L'avis de réunion, la brochure de convocation, le Document d'Enregistrement Universel 2020, les documents et informations mentionnés dans l'article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société au moins 21 jours avant l'Assemblée Générale, à l'adresse suivante :

https://www.poxelpharma.com/fr/investisseurs/information-des-actionnaires/assemblee-generale