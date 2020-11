Poxel annonce la présentation de posters lors du congrès The Liver Meeting® 2020 de l'AASLD

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 9 novembre 2020 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui que les résultats de son étude de phase Ib pour le PXL065 et les résultats de trois études précliniques pour le PXL770 seront présentés sous forme de e-posters à l'occasion du congrès The Liver Meeting® 2020 organisé par l'AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases), qui se tiendra en virtuel du 13 au 16 novembre 2020.



Le PXL065 est le stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium. Cette molécule innovante et brevetée est évaluée actuellement dans une unique étude de phase II pour le traitement de la NASH. Des résultats positifs ont été obtenus pour le PXL770, un activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), premier de sa classe, administré par voie orale, dans une étude de phase IIa pour le traitement de la NASH.