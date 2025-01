Poxel annonce la délivrance d’un brevet en Chine protégeant l’utilisation de l’Imeglimine chez les patients diabétiques de type 2 atteints d’insuffisance rénale

• Durée de vie des brevets couvrant l’Imeglimine en Chine étendue jusqu’en 2039

• Poursuite des discussions en vue d’un partenariat pour le développement et la commercialisation de l’Imeglimine en Chine, deuxième marché du diabète de type 2 au niveau mondial



LYON, France, le 20 janvier 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (« CNIPA ») a délivré à Poxel le brevet ZL201980015603.X concernant l’Imeglimine, produit premier de sa classe de médicaments qui cible le dysfonctionnement mitochondrial et commercialisé au Japon pour le traitement du diabète de type 2.



