Poxel annonce des premiers résultats positifs de l'étude de phase III (TIMES 3, 36 semaines) sur l'Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2 au Japon

o La période d'extension de l'étude TIMES 3 de 36 semaines en ouvert a confirmé l'efficacité de l'Imeglimine en association avec l'insulineo Ces résultats confortent les résultats positifs annoncés en juin 2019 pour la partie de l'étude TIMES 3 de 16 semaines en double aveugle versus placeboo En association avec l'insuline, l'Imeglimine a montré un profil de sécurité et de tolérance favorable tout au long des 52 semaines de traitement de TIMES 3o Les résultats de l'étude de phase III TIMES 2 sont attendus vers la fin de l'année 2019o La demande d'enregistrement d'un nouveau médicament (JNDA) pour l'Imeglimine au Japon est prévue en 2020POXEL S.A. (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui des premiers résultats positifs de la période d'extension de 36 semaines en ouvert de l'étude de phase III TIMES 3 sur l'Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2 au Japon. Le programme de phase III de l'Imeglimine au Japon, TIMES comprend trois études pivotales qui évaluent l'efficacité et la sécurité de l'Imeglimine chez plus de 1 100 patients.