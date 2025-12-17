 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PowerCo, la division batteries de Volkswagen, envisage plus sérieusement un financement externe
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:57

par Rachel More

PowerCo, filiale de Volkswagen VOWG.DE , examine de plus près les options de financement externe alors que sa maison mère allemande en difficulté réduit ses investissements, affirmé mercredi le président du directoire de la division batteries.

Volkswagen a annoncé une perte de 1,3 milliard d'euros au troisième trimestre et son président du directoire, Oliver Blume, a récemment annoncé un budget d'investissement plus serré, alors que le groupe est confronté à une concurrence intense en Chine, aux droits de douane américains et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques (VE).

Le président du directoire de PowerCo Frank Blome a déclaré que le groupe disposait de fonds suffisants, mais examinait les possibilités de financement externe "de manière plus intensive qu'auparavant".

"Nous savons que si la société (Volkswagen) génère moins d'argent, nous devons fonctionner avec moins d'argent", a-t-il dit aux journalistes avant le lancement de la production européenne de batteries à un stade précoce dans l'usine phare de PowerCo à Salzgitter, en Allemagne.

"C'est ainsi, ou nous devons exploiter d'autres sources", a-t-il ajouté.

UNE ÉTAPE CLEF POUR LA PRODUCTION INTERNE DE BATTERIES

Fondée en 2022, PowerCo est une tentative du premier constructeur automobile européen de produire ses propres batteries de VE et de rattraper BYD 002594.SZ et Tesla

TSLA.O .

La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable.

Volkswagen a réduit à plusieurs reprises le budget de PowerCo, qui est passé de 15 milliards d'euros sur cinq ans à moins de 10 milliards actuellement, a récemment déclaré le directeur financier du groupe aux investisseurs.

Frank Blome a dit que PowerCo avait sondé les investisseurs pour connaître leur intérêt potentiel, sans donner plus de détails.

Volkswagen avait précédemment évoqué la possibilité d'introduire PowerCo en Bourse, parallèlement à l'option d'attirer un investisseur extérieur ou de conclure des partenariats stratégiques, bien qu'une cotation ne soit pas prévue avant que ses usines ne soient opérationnelles.

Une IPO serait en principe envisageable, mais la décision finale revient à Volkswagen, a déclaré Frank Blome.

(Reportage Rachel More, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
489,8000 USD NASDAQ +3,05%
VOLKSWAGEN
105,7000 EUR XETRA -1,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le musée du Louvre reste fermé après le vote de grève des employés
    France: Grève reconduite au Louvre, le musée n'a pas rouvert
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:59 

    Le musée du Louvre est resté fermé mercredi matin alors que le personnel de l'établissement parisien a reconduit un mouvement de grève pour dénoncer des conditions de travail dégradées. L'intersyndicale a présenté aux salariés une série de propositions formulées ... Lire la suite

  • Des tracteurs de l'organisation des Jeunes agriculteurs bloquent un rond-pont près de l'auroute A61 à Castelnaudary dans le sud-ouest de la France le 17 décembre ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Dermatose: la mobilisation enfle dans le Sud-Ouest, appel à "l'apaisement" de Genevard
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:51 

    Une semaine après les premières protestations devant une ferme ariégeoise, la mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) continue d'enfler mercredi, avec de nombreux axes routiers et ferroviaires bloqués dans le Sud-Ouest, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.12.2025 11:50 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON

  • L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat ( AFP / JOHN THYS )
    Zone euro : l'inflation ressort inchangée en novembre, à la veille de la réunion de la BCE
    information fournie par AFP 17.12.2025 11:49 

    L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank