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Powell prêt à rester à la tête de la Fed en l'absence de successeur confirmé
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 20:34

Jerome Powell a indiqué qu'il resterait président de la Réserve fédérale si son successeur désigné, Kevin Warsh, n'était pas confirmé par le Sénat avant la fin de son mandat en mai. Il a précisé que cette décision s'inscrivait dans le cadre légal, qui prévoit le maintien en fonction du dirigeant en poste tant qu'un remplaçant n'a pas été officiellement validé. Cette déclaration intervient dans un contexte d'incertitude entourant la succession à la tête de la banque centrale américaine.

Le président de la Fed a également affirmé qu'il ne quitterait pas son siège au sein du Conseil des gouverneurs, dont le mandat court théoriquement jusqu'au début de l'année 2028. Il a conditionné ce maintien à la conclusion complète de l'enquête menée par le département de la Justice à son encontre, qu'il souhaite voir aboutir avec "transparence et clarté". Cette position souligne sa volonté de rester en fonction tant que la situation judiciaire n'est pas clarifiée.

Ces déclarations s'inscrivent dans un climat de tensions politiques et institutionnelles autour de la Fed. La nomination de Kevin Warsh reste incertaine, notamment en raison de blocages politiques et de procédures en cours. Cette situation alimente les interrogations sur la gouvernance de la banque centrale et sur la continuité de sa politique monétaire dans les mois à venir.

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