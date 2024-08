"Powell devrait donner le feu vert à la baisse des taux d'intérêt" (Carmignac)

(AOF) - "Le fléchissement de l’activité économique aux Etats-Unis se confirme alors que le symposium de Jackson Hole, la conférence annuelle qui réunit les banquiers centraux du monde entier dans le Wyoming, va débuter. Les investisseurs suivront de très près le discours de Jerome Powell, qui prendra la parole ce vendredi", introduit Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

Il poursuit : "Après avoir maintenu les taux directeurs à leur niveau le plus élevé des 20 dernières années pendant plus d'un an, M. Powell devrait donner le feu vert à la baisse des taux d'intérêt lors de la réunion du 18 septembre pour amorcer un nouveau cycle d'assouplissement monétaire, qui devrait voir une baisse de taux de 25 points de base (pb) à chacune des réunions de la banque centrale américaine d'ici la fin de l'année".

Kevin Thozet estime par ailleurs que, en termes de classes d'actifs, les marchés d'actions devraient réagir positivement à toute confirmation d'un assouplissement de la politique monétaire américaine, en particulier les valeurs dites défensives, particulièrement abondantes dans les secteurs de la santé, de la consommation de base ou de l'immobilier.