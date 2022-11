Pouvoir d’achat : vous pouvez vous-même le mesurer !

La cote exclusive euro-franc de 1900 à 2023 du Revenu, vous permet de calculer la valeur de vos actifs. (© DR)

Avec le tableau «Cote euro-franc» du Revenu, vous pouvez calculer la valeur de vos actifs en euros et francs constants en fonction de l’inflation sur une longue période allant de 1900 à 2023.

L’inflation repart de plus belle dans la plupart des pays industrialisés, avec bien sûr la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l’énergie. La France ne fait pas exception, même si elle fait figure de bon élève en Europe, grâce notamment au «bouclier tarifaire» sur les prix de l’électricité et du gaz.

Sommes-nous entrés dans une ère d’inflation élevée ? Difficile d’être péremptoire. En tout cas, cette valse des étiquettes a un impact important sur le pouvoir d’achat des Français et la valeur de leurs actifs. Le tableau exclusif ci-contre, développé par Le Revenu, permet d’obtenir chaque année, en lecture directe, le coefficient de conversion en euros ou en francs, pour connaître la valeur, en pouvoir d’achat 2023, d’un actif donné.

Pour chaque année, nous avons pris pour référence l’inflation en moyenne annuelle. Et, pour 2022 et 2023, nous avons retenu les estimations du ministère de l’Économie et des Finances, à savoir respectivement 5,3% et 4,3%. Les résultats obtenus réservent bien des surprises.

Prenons l’exemple d’un livret de caisse d’épargne de 1.000 francs en 1960. Avec l’inflation observée depuis, il correspondrait à un livret de 1.848,70 euros d’aujourd’hui (1.000 x 1,8487 en lecture directe).

De même, un salaire mensuel de 3.000 francs perçu en 1970 aurait un pouvoir d’achat équivalant à un salaire de