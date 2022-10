Pouvoir d'achat : profitez des aides de l'État

Des mesures pour aider votre pouvoir d'achat. (© Adobestock)

Économies d'impôts et revalorisations en tout genre aideront votre porte-monnaie d'ici la fin de l'année.Ce que vous devez savoir ou faire dans les prochaines semaines.

Avec le paquet législatif voté en août (loi pouvoir d'achat et loi de finances rectificative 2022), les décisions réglementaires récentes et les dispositions du projet de loi de finances 2023, les mesures en faveur du pouvoir d'achat, qui vont avoir un impact plus ou moins direct sur votre porte-monnaie, se sont multipliées ces derniers mois.

Elles visent à protéger les ménages dans un contexte fortement inflationniste.

5,8% d'inflation en France

La hausse des prix à la consommation est en effet estimée à 5,8% en rythme annuel en France. Comment y voir clair et faire le tri entre toutes ces mesures, de nature souvent très différente ? Le calendrier fiscal vous impose aussi certains rendez-vous incontournables avant la fin de l'année.

Le Revenu fait le point pour vous.

Impôts : des allègements effectifs ou à venir

La redevance audiovisuelle disparaît dès cette année. La loi de finances rectificative 2022, votée cet été, a en effet supprimé la contribution à l’audiovisuel public, ce qui représente pour chaque foyer fiscal une économie de 138 euros en métropole et de 88 euros en outre-mer.

Même les foyers qui restent redevables de la taxe d’habitation pour leur résidence principale en 2022 (environ 20% du total) ne paieront plus la redevance audiovisuelle. Les contribuables mensualisés et exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale ont