Poutine transfère les actifs russes d'Air Liquide à une société locale
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 17:37

Le logo d'Air Liquide

Le logo d'Air Liquide

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi un décret plaçant les actifs russes du groupe français Air Liquide sous l'administration d'une société locale.

Ce décret s'inscrit dans la riposte de la Russie à ce qu'elle qualifie de mesures "inamicales" de la part des États-Unis et d'autres pays occidentaux.

Cette décision, qui acte le transfert des actifs d'Air Liquide à une société appelée M-Logistika, intervient dans un contexte de relations tendues entre Moscou et Paris autour du conflit en Ukraine.

Le transfert inclut la coentreprise d’Air Liquide avec Severstal, l’un des principaux sidérurgistes russes, ainsi que d’autres activités du groupe en Russie.

Air Liquide a indiqué dans un communiqué avoir pris connaissance de la décision des autorités russes et "va étudier toutes les voies d’action qui lui sont ouvertes".

Le groupe précise qu'une provision exceptionnelle de 586 millions d’euros avait été enregistrée fin 2022 pour déprécier l’ensemble des actifs, sans impact sur la trésorerie, et depuis, Air Liquide n’a plus d’exposition financière résiduelle dans le pays.

Air Liquide s'est retiré de Russie en 2022 après avoir signé un accord visant à transférer ses actifs russes à un gestionnaire local. Le groupe avait alors fait savoir qu'il employait près de 720 personnes dans le pays et que ses activités sur place représentaient moins de 1% de son chiffre d’affaires.

(Rédigé par Vladimir Soldatkin, version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)

Vladimir Poutine
    SEP 2022 ... Air Liquide confirme sa volonté de se désengager de Russie. Dans le cadre d’une démarche responsable et ordonnée, le Groupe a signé avec l’équipe dirigeante locale une lettre d’intention visant à lui transférer ses activités en Russie sous forme d’un MBO (Management Buy Out) un rachat par les cadres . La réalisation de ce projet demeure notamment soumise à l’approbation des autorités russes. parti pas parti c est pas clair

