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Poutine s'engage à développer un “partenariat global” avec la Chine
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 07:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi à son homologue chinois Xi Jinping qu'ils allaient développer leur “partenariat global”, qui, selon le chef du Kremlin, a résisté à l'épreuve du temps.

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