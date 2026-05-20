Poutine s'engage à développer un “partenariat global” avec la Chine

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Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi à son homologue chinois Xi Jinping qu'ils allaient développer leur “partenariat global”, qui, selon le chef du Kremlin, a résisté à l'épreuve du temps.