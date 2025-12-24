 Aller au contenu principal
Poutine prolonge la vente de la participation d'Exxon dans Sakhaline-1 jusqu'au 1er janvier 2027
Le président russe Vladimir Poutine a prolongé d'un an, jusqu'au 1er janvier 2027, la vente de la participation d'ExxonMobil XOM.N dans le projet pétrolier et gazier Sakhaline-1, selon un décret publié mercredi.

