Poutine prolonge la vente de la participation d'Exxon dans Sakhaline-1 jusqu'au 1er janvier 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président russe Vladimir Poutine a prolongé d'un an, jusqu'au 1er janvier 2027, la vente de la participation d'ExxonMobil XOM.N dans le projet pétrolier et gazier Sakhaline-1, selon un décret publié mercredi.