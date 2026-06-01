Poutine ordonne au Premier ministre et aux services de sécurité du FSB d'assurer le fonctionnement des services essentiels pendant les coupures d'Internet mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné au Premier ministre et au directeur du Service fédéral de sécurité (FSB) de garantir l'accès aux services médicaux, d'information et de paiement essentiels pendant les périodes où l'accès à l'Internet mobile est restreint.

Cette année, la Russie a parfois coupé les services Internet mobiles et s'est montrée intransigeante envers les applications de messagerie étrangères, forçant des millions de personnes à se tourner vers les VPN dans le cadre de ce que les opposants à Poutine qualifient de tentative de renforcer le contrôle interne après quatre ans de guerre.

Dans une liste de décrets publiée dimanche par le Kremlin, Poutine a ordonné au gouvernement et au FSB de "garantir le fonctionnement ininterrompu des services les plus importants" pendant les périodes de "fonctionnement limité d’Internet".

L'ordre stipulait que le Premier ministre Mikhaïl Michoustine et le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, devaient rendre compte de leurs progrès avant le 1er juillet.

Poutine a présenté la perturbation des réseaux Internet et de communication comme une mesure de sécurité douloureuse, mais parfois indispensable, nécessaire pour prévenir les attaques terroristes et les attaques de drones ukrainiens. Il a toutefois déclaré que les citoyens devaient pouvoir accéder aux services en ligne essentiels pendant ces périodes.