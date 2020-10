Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poutine et Macron appellent à un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh Reuters • 01/10/2020 à 08:13









(Actualisé avec Elysée) MOSCOU/PARIS, 1er octobre (Reuters) - Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont appelé à l'issue d'un entretien téléphonique à un cessez-le-feu immédiat dans le conflit opposant l'Azerbaïdjan et les forces de la région à majorité arménienne du Haut-Karabakh. Le président russe et son homologue français ont discuté des mesures que le groupe de Minsk pourrait engager pour apaiser les tensions dans la région et prônent une issue diplomatique au conflit, a rapporté la présidence russe dans un communiqué diffusé tôt jeudi. A Paris, l'Elysée souligne que les deux dirigeants "se sont accordés sur la nécessité d'exercer un effort conjoint pour aboutir à un cessez-le-feu dans le cadre du groupe de Minsk", mis en place dans le cadre de l'OSCE et que la France et la Russie co-préside avec les Etats-Unis. "Ils vont explorer les voies et moyens d'engager les deux parties sur un règlement du conflit", a fait savoir la présidence française jeudi matin. "Ils partagent par ailleurs une préoccupation sur l'envoi de mercenaires syriens par la Turquie au Haut-Karabakh", ajoute l'Elysée. Le ministère russe des Affaires étrangères a déploré mercredi que des combattants syriens et libyens appartenant à des groupes armés illégaux aient été envoyés dans le Haut-Karabakh. (Katya Golubkova à Moscou et Elizabeth Pineau à Paris édité par Jean Terzian et Henri-Pierre André)

