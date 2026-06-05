Poutine estime qu'il serait judicieux pour les États-Unis d'utiliser la technologie russe du GNL en Alaska

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Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu'il serait judicieux pour les États-Unis d'utiliser les technologies russes en matière de GNL en Alaska.