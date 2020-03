Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poutine défend les mesures prises pour contrer le coronavirus Reuters • 26/03/2020 à 14:48









(actualisé avec déclarations Poutine, précisions) MOSCOU, 26 mars (Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, a défendu jeudi les mesures drastiques prises pour contrer l'épidémie de coronavirus, dont l'instauration d'une semaine chômée et la suspension des vols, arguant qu'elles pourraient permettre au pays de venir à bout du virus en moins de trois mois. La Russie, qui compte à ce jour 840 cas de contamination au coronavirus et deux décès, est touchée de plein fouet par cette épidémie apparue en décembre en Chine et qui a contraint de nombreux pays à prendre des mesures de confinement pour tenter d'en freiner la progression. Lors d'une allocution télévisée mercredi, Vladimir Poutine a annoncé le report du référendum sur la réforme constitutionnelle, prévu le 22 avril, et décrété la semaine prochaine "chômée", invitant tous les Russes à rester autant que possible chez eux. "Ce sont des mesures contraignantes (...) mais elles ne dureront pas longtemps", a-t-il insisté jeudi lors d'un échange télévisé avec des entrepreneurs. "Quand nous sortirons enfin de cette situation - et nous en sortirons - j'espère que ce sera encore plus tôt que ce que vous avez dit", à savoir deux à trois mois, a-t-il ajouté. Le président russe s'est entretenu jeudi par téléphone de la lutte contre l'épidémie avec son homologue français, Emmanuel Macron, a rapporté l'agence de presse RIA. Au-delà de la semaine prochaine chômée, le gouvernement a annoncé mercredi que tous les vols réguliers et charters à destination ou en provenance de Russie seraient suspendus à partir de vendredi. Les compagnies aériennes locales pourront toutefois poursuivre le rapatriement de citoyens russes se trouvant à l'étranger et elles pourront obtenir des dérogations dans certains cas, a-t-il précisé sur son site internet. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a quant à lui ordonné la fermeture des bars, des restaurants et des commerces, à l'exception des alimentations et des pharmacies, du 28 mars au 5 avril. (Tom Balmforth et Maria Kiselyova, version française Jean Terzian, Jean-Philippe Lefief et Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.