Poutine autorise les accords concernant la participation de la coentreprise de Rosneft et Shell dans le Caspian Pipeline Consortium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président russe Vladimir Poutine a publié lundi un décret autorisant les transactions potentielles concernant la participation de la coentreprise de Rosneft ROSN.MM et Shell SHEL.L dans le Caspian Pipeline Consortium, qui exporte principalement du pétrole à partir du Kazakhstan.

Le décret a indiqué qu'il autorisait ces transactions, qui peuvent entraîner des changements de propriété au sein du CPC, de la part de Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited. Il n'a pas donné plus de détails.

L'entreprise détient une participation de 7,5 % dans la CPC, dans laquelle d'autres grandes entreprises internationales, telles que Chevron CVX.N et Eni ENI.MI , ainsi que le deuxième producteur de pétrole russe, Lukoil LKOH.MM , détiennent également des parts.

Les États-Unis ont imposé des sanctions contre Rosneft et Lukoil en octobre en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine, obligeant Lukoil à annoncer la vente de ses actifs à l'étranger.

Rosneft n'a pas annoncé d'actions en rapport avec les sanctions.