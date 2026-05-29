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Poutine affirme que sa déclaration selon laquelle la guerre en Ukraine touche à sa fin reposait sur les avancées sur le terrain
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 19:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du président ukrainien, paragraphes 4 à 6)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que ses propos du 9 mai concernant la fin de la guerre en Ukraine reposaient sur une analyse des avancées russes sur le champ de bataille.

Poutine a toutefois refusé de donner un calendrier précis pour la fin de la guerre. Il a déclaré que les affirmations occidentales selon lesquelles la Russie se préparait à une guerre avec l'Europe étaient des mensonges. Il a déclaré que les médias occidentaux devraient avoir honte de leur couverture de ce que Moscou a qualifié d'attaque par un drone ukrainien contre une résidence étudiante à Louhansk, sous contrôle russe, qui a fait 21 morts.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, s'exprimant après avoir rencontré ses principaux commandants, a déclaré que Kyiv poursuivait ses objectifs visant à affaiblir et à saper l'effort de guerre russe, notamment par des attaques à longue portée contre des cibles liées à l'industrie pétrolière.

"Nous nous défendons activement et il est important que nous continuions à atteindre nos objectifs, en ciblant principalement la logistique russe et l'industrie pétrolière russe", a déclaré Zelensky dans son allocution vidéo nocturne.

"Tout ce qui rend la guerre plus difficile pour la Russie contribue à rapprocher la paix."

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
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